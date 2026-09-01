Nación amplió a todas las PyMEs un programa para incorporar tecnología

El Gobierno nacional amplió el alcance del Programa KIT 4.0, creado para impulsar la digitalización y la incorporación de herramientas tecnológicas en pequeñas y medianas empresas.

La modificación fue dispuesta mediante la Resolución 343/2026 de la Secretaría de Industria, Comercio y PyME, publicada este martes en el Boletín Oficial. El programa había sido diseñado originalmente con foco en empresas industriales, pero Nación consideró que las necesidades de digitalización atraviesan a todo el entramado productivo.

Con el cambio, podrán participar empresas de cualquier sector económico que desarrollen actividades en Argentina y cumplan las condiciones de elegibilidad. El programa utiliza recursos del Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento para facilitar la incorporación de servicios y soluciones de Industria 4.0.