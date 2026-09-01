Asignaciones familiares suben 2,11% y fijan un nuevo límite de ingresos

ANSES oficializó un aumento del 2,11% en los montos, límites y rangos de ingresos correspondientes a las asignaciones familiares que se perciban a partir de septiembre.

La actualización fue dispuesta mediante la Resolución 260/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial. El porcentaje responde al mecanismo de movilidad utilizado para actualizar las prestaciones.

La norma estableció además que si uno de los integrantes del grupo familiar registra ingresos superiores a $3.157.449, todo el grupo queda excluido del cobro de asignaciones familiares, incluso cuando la suma de los ingresos familiares se encuentre por debajo del límite general.