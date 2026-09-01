Asignaciones familiares suben 2,11% y fijan un nuevo límite de ingresos

ANSES actualizó los montos y rangos para septiembre. Si uno de los integrantes del grupo familiar supera los $3,15 millones, se pierde el beneficio.
Argentina01/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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ANSES oficializó un aumento del 2,11% en los montos, límites y rangos de ingresos correspondientes a las asignaciones familiares que se perciban a partir de septiembre.

La actualización fue dispuesta mediante la Resolución 260/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial. El porcentaje responde al mecanismo de movilidad utilizado para actualizar las prestaciones.

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La norma estableció además que si uno de los integrantes del grupo familiar registra ingresos superiores a $3.157.449, todo el grupo queda excluido del cobro de asignaciones familiares, incluso cuando la suma de los ingresos familiares se encuentre por debajo del límite general.

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