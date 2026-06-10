Crean en Argentina una impresora 3D capaz de construir una casa en horas

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) junto a Astillero Río Santiago (ARS) avanzan en la construcción de un prototipo de impresora 3D para la edificación de viviendas sociales con un sistema rápido, económico y de alta calidad.

Se trata del primer desarrollo de fabricación nacional de estas características y consiste en una máquina de 6 metros de ancho y 3,5 de alto, que se desplaza sobre rieles y deposita capas de mortero cementicio (mezcla de arena, agua, cemento y aditivos) para construir las paredes de una casa.

Una vivienda de 60 m2 en 50 horas

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el objetivo de este proyecto es imprimir una vivienda completa de 60 metros cuadrados en aproximadamente 50 horas, con sus divisiones internas y dejando espacios para las aberturas, estándares que actualmente se manejan en algunos países de Europa.

El equipo de investigación y desarrollo del ARS presentó recientemente en sus talleres de Ensenada ante las autoridades de la UNLP la estructura finalizada del pórtico de impresión que tiene una dimensión de 6 metros de ancho y 11 metros de altura, lo que permitirá imprimir casas de ese ancho por el largo que se desee. Por otra parte, continúa el trabajo para el desarrollo de los componentes electrónicos, mecánicos y eléctricos que requiere la estructura.

¿Cómo funciona?

Desde la UNLP explican que el prototipo desarrollado se basa en una gran estructura en forma de pórtico con una dimensión de 6 metros de ancho y 11 metros de altura. El pórtico se monta sobre dos bogies que circulan sobre carriles paralelos entre sí, cada uno de los cuales cuenta con un brazo que se eleva en forma de tijera, y que se encuentran vinculados mediante la viga superior del pórtico.

Por otro lado, un pico extrusor inserto en la viga superior, montado sobre un carro que la recorre de extremo a extremo, va vertiendo la mezcla cementicia. El mortero llega al pico extrusor mediante una manguera que va conectada a una bomba, en la que a su vez se mezcla y humecta el producto para la impresión.

Concretamente, detallan, para que la impresión de viviendas 3D sea posible se requiere una platea de hormigón como base para la casa, donde se instalan los rieles sobre los que luego se monta el prototipo del pórtico de impresión.

Asimismo, como toda impresora, se requiere de un software para su funcionamiento. Mediante programas específicos para diseño en 3D, se realiza un modelo de vivienda que luego se traduce a un código para el control de movimientos.

Este proceso continuo brinda la posibilidad de una fabricación seriada de viviendas, ya que la máquina, más allá de necesitar que se la supervise y asista con el abastecimiento de mortero, agua y energía eléctrica, funciona de manera autónoma.

Reducir los tiempos del déficit habitacional

El vicepresidente Académico de la UNLP, Fernando Tauber, explicó que “con la implementación de este desarrollo se podrían reducir notablemente los tiempos que le lleva al Estado solucionar el enorme déficit habitacional que existe, si logramos tener decenas de impresoras de este tipo, se podría iniciar y terminar un barrio en pocos días”.