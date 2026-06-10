EDESA programó un corte de luz para este miércoles en Vaqueros

La empresa EDESA informó que este miércoles 10 de junio realizará un corte programado de energía eléctrica en Vaqueros, en el marco de obras de renovación de redes.

La interrupción está prevista desde las 8:00 y tendrá una duración aproximada de 4 horas.

Según el cronograma difundido por la distribuidora, el corte afectará a los barrios Cerros de Buena Vista, Almería y Tierra Buena; además de avenida San Martín, entre el puente del río Vaqueros y Las Zanjas.

También alcanzará a calles Los Gauchos, Las Tipas, Meroni, Los Lapachos, Los Ceibos, Hermano Francisco, Virgen del Valle, General Güemes y zonas aledañas.

Desde la empresa recomendaron a los usuarios tomar previsiones, especialmente en domicilios, comercios y actividades que utilicen equipos eléctricos sensibles.