Wilton Sampaio dirigirá el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica

La FIFA confirmó que el brasileño Wilton Pereira Sampaio será el árbitro encargado de impartir justicia en el encuentro inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que enfrentará a México y Sudáfrica el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca.

El colegiado sudamericano, de 44 años, cuenta con una amplia trayectoria internacional y es árbitro FIFA desde 2013. Además, formó parte del equipo arbitral de Rusia 2018 y tuvo una destacada participación en Qatar 2022, donde dirigió cuatro partidos, entre ellos el duelo de cuartos de final entre Inglaterra y Francia.

Sampaio estará acompañado por sus compatriotas Bruno Pires y Bruno Boschilia como asistentes, mientras que el colombiano Nicolás Gallo será el responsable del VAR.

La designación de un equipo arbitral sudamericano para el debut del certamen refleja la confianza de la FIFA en la experiencia de Sampaio, uno de los jueces con mayor recorrido en competencias internacionales.

Curiosamente, México y Sudáfrica volverán a abrir una Copa del Mundo, tal como ocurrió en Sudáfrica 2010, cuando igualaron 1-1 en Johannesburgo.

Con el Estadio Azteca como escenario, el encuentro marcará el inicio oficial de una nueva edición del torneo más importante del fútbol mundial.