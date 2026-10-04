Verstappen cortó la sequía y ganó por primera vez en 2026

El neerlandés se impuso en una carrera caótica, marcada por la lluvia, las demoras y los cambios de estrategia. Colapinto terminó 13°.
 
Deportes04/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Max Verstappen consiguió su primera victoria de la temporada al imponerse en el Gran Premio de Bahréin, disputado en el circuito de Sepang. El piloto de Red Bull había largado desde la pole y logró sostenerse al frente en una competencia atravesada por condiciones cambiantes. 

La lluvia obligó a demorar la largada más de una hora y generó dos interrupciones antes de que la carrera pudiera desarrollarse con normalidad. La elección de neumáticos resultó determinante, especialmente porque varios equipos apostaron por cubiertas lisas cuando todavía había sectores mojados. 

i?img=%2Fphoto%2F2026%2F1004%2Fr1725704_1296x729_16%2D9Colapinto salvó un 13° puesto después de una estrategia fallida de Alpine

La crónica de TN consignó que Kimi Antonelli terminó segundo y Lewis Hamilton tercero, mientras que Fernando Alonso sorprendió con un octavo puesto. El cierre también estuvo condicionado por el ingreso del auto de seguridad tras los abandonos de George Russell y Alex Albon. 

Franco Colapinto, que había largado 21°, logró avanzar ocho posiciones y terminó 13°. El argentino quedó fuera de los puntos, pero completó una importante remontada después de un fin de semana condicionado por sanciones en la grilla.

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