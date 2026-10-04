Colapinto salvó un 13° puesto después de una estrategia fallida de Alpine

Franco Colapinto terminó 13° en Sepang después de una carrera caótica por la lluvia y marcada por una decisión de Alpine que prácticamente anuló sus chances de sumar puntos. El argentino había largado desde el puesto 21 tras cumplir una penalización en la grilla.

El momento decisivo llegó después de una bandera roja. Con buena parte de la pista todavía mojada, Alpine envió a Colapinto y Pierre Gasly con neumáticos para piso seco. Ambos quedaron relegados frente a los pilotos que utilizaron intermedios y el argentino llegó a ubicarse último, muy lejos del pelotón.

Una vez estabilizada la carrera, Colapinto recuperó terreno y mostró uno de sus mejores ritmos del fin de semana. ESPN destacó que por momentos giró hasta un segundo más rápido que varios rivales cercanos y logró remontar hasta la 13ª posición. Gasly, que había largado noveno, terminó 16°.

“Una lástima fue la decisión incorrecta”, resumió Colapinto tras la competencia. El piloto argentino sostuvo que después de aquel comienzo pudo encontrar buen ritmo, pero la estrategia inicial ya había dejado prácticamente fuera de alcance la zona de puntos.