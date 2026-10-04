Central Norte se durmió sobre el final y Racing de Córdoba le empató en Salta

Fotos: Alfredo Burgos

Central Norte empató 1 a 1 ante Racing de Córdoba en el estadio Padre Ernesto Martearena, por la fecha 32 de la Primera Nacional. El Cuervo hizo un buen primer tiempo, se puso en ventaja y sostuvo el resultado durante gran parte del complemento, pero no pudo aguantarlo hasta el final.

Durante la primera etapa, Central Norte mostró un equipo compacto y buscó lastimar por las bandas. Franco Vedoya fue una de las principales armas ofensivas del conjunto salteño y cada vez que tomó contacto con la pelota generó peligro.

El gol llegó desde una pelota parada. Elías Calderón anticipó a su marcador y apareció para poner el 1 a 0 ante Racing de Córdoba.

En el complemento, la visita adelantó sus líneas y comenzó a arrinconar al Cuervo contra su arco. Central resistió los ataques de Racing, pero cuando parecía que tenía el triunfo asegurado, llegó el golpe.

A los 46 minutos, Raúl Chamorro encontró el empate para Racing de Córdoba y dejó al conjunto salteño con sabor amargo, ya que eran tres puntos importantes en la pelea por la permanencia.

Ahora, Central Norte tendrá cuatro fechas decisivas por delante: volverá a ser local el próximo domingo ante Ferro, luego visitará a Chaco For Ever, recibirá a Acassuso en un duelo clave por la permanencia y cerrará el campeonato como visitante frente a San Telmo.