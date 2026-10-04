Colapinto, tras el error de Alpine: “Fue la peor decisión que podíamos tomar”

Franco Colapinto fue contundente después de una carrera en la que logró avanzar desde el fondo, pero quedó condicionado desde el inicio por la estrategia de Alpine. “Una lástima, fue la decisión incorrecta”, resumió tras el GP disputado en Malasia.

El equipo francés había enviado a sus dos autos a pista con neumáticos para piso seco cuando todavía había sectores muy mojados. Colapinto contó a ESPN que en la largada el auto patinaba y directamente no podía avanzar al ritmo de quienes habían elegido cubiertas intermedias.

Una vez superado ese momento, el argentino aseguró que tuvo “mucho ritmo” y pudo girar mejor que varios de los autos que tenía por delante. Sin embargo, consideró que la determinación inicial ya había comprometido cualquier posibilidad de acercarse a la zona de puntos.

“No decidimos bien, fue la incorrecta y la peor que podríamos haber tomado”, insistió. Alpine, por su parte, explicó que la estrategia había sido consensuada a partir de las sensaciones de los pilotos y del análisis de carrera. Colapinto terminó 13°, mientras que Pierre Gasly fue 16°.