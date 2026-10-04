Argentina goleó 7-0 a Burkina Faso y Lautaro se metió en el podio histórico

Argentina aplastó 7-0 a Burkina Faso en el Monumental y convirtió el amistoso internacional en una exhibición. Lautaro Martínez abrió la cuenta tras capturar el rebote de un penal que él mismo había ejecutado y alcanzó los 42 goles con la Selección, cifra que lo ubica como tercer máximo artillero histórico, detrás de Lionel Messi y Gabriel Batistuta.

La diferencia se hizo evidente desde el arranque. Antes de los 15 minutos ya habían marcado Lautaro, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni, mientras que Nico Paz y nuevamente Álvarez completaron el 5-0 antes del descanso. ESPN destacó que el equipo africano llegó condicionado por un viaje caótico y con varios futbolistas Sub-23.

En el complemento, Franco Mastantuono convirtió su primer gol con la Selección y Giuliano Simeone cerró la goleada de cabeza en la última jugada. También hubo minutos para varios jóvenes y debutantes, entre ellos Tomás Palacios, Matías Soulé y Santiago Castro.

El próximo compromiso argentino será el martes 6 de octubre ante Benín, en un partido que tendrá un ingrediente especial: la anunciada despedida de Lionel Messi de la Selección.