Frustración para Colapinto en Mónaco: terminó 15° tras una carrera accidentada

Franco Colapinto finalizó en el puesto 15 del Gran Premio de Mónaco tras una carrera cargada de incidentes, sanciones y una bandera roja que interrumpió la actividad durante casi 45 minutos.

El piloto de Alpine había mostrado un rendimiento sólido durante buena parte de la competencia y llegó a ubicarse cerca de la zona de puntos. Sin embargo, una parada lenta en boxes y una penalización por exceder el límite de velocidad en el pit lane complicaron su estrategia.

Una carrera marcada por los imprevistos

Según publicó Infobae, el argentino aprovechó el abandono temprano de Max Verstappen para ganar una posición en la largada y mantenerse dentro del lote medio durante gran parte de la prueba.

Pero tras su paso por boxes cayó posiciones y quedó atrapado en el tránsito de otros autos. Más tarde, la aparición del auto de seguridad y la posterior bandera roja modificaron por completo el desarrollo de la carrera.

La neutralización se produjo luego de un accidente de Charles Leclerc y por daños detectados en el asfalto de la última curva del circuito callejero.

Toques en el relanzamiento

En la reanudación, Colapinto sufrió un contacto en la primera curva y perdió terreno. Minutos después se vio involucrado en otro incidente con el español Carlos Sainz, aunque los comisarios decidieron no sancionarlo.

Finalmente cruzó la meta en el 15° lugar.

“Fue muy frustrante porque no salió nada. El relanzamiento fue un desastre. Con bronca por no terminar más arriba”, declaró el argentino al término de la competencia.

Antonelli sigue firme en la cima

La victoria quedó en manos de Andrea Kimi Antonelli, que logró un triunfo contundente y amplió su ventaja al frente del campeonato.

El podio lo completaron Lewis Hamilton y Isack Hadjar, mientras que Oscar Piastri terminó cuarto.

La próxima cita de la Fórmula 1 será el próximo fin de semana en el circuito de Barcelona-Cataluña, sede del Gran Premio de España.