El tren Campo Quijano-Salta dejará de circular temporalmente por reparación de coches
El servicio de tren de pasajeros entre Campo Quijano y Salta quedará suspendido temporalmente por un lapso aproximado de 15 días, debido a trabajos de reparación en los coches afectados al recorrido.
Según se informó, las formaciones serán enviadas a los talleres del Belgrano en Córdoba, donde se realizarán las tareas necesarias para restablecer el servicio.
El tramo Güemes-Salta seguirá operativo
La suspensión alcanzará únicamente al tramo Campo Quijano-Salta, operado por SOFSE (Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado).
En cambio, el servicio ferroviario entre Güemes y Salta continuará funcionando con normalidad, por lo que los usuarios de ese recorrido no se verán afectados por la medida.
A la espera de novedades
La interrupción será temporal y se extendería durante aproximadamente dos semanas, aunque el plazo podría depender del avance de las reparaciones.
Los pasajeros habituales del tramo Campo Quijano-Salta deberán reorganizar sus traslados mientras dure la suspensión del servicio.