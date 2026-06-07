El tren Campo Quijano-Salta dejará de circular temporalmente por reparación de coches

El servicio de tren de pasajeros entre Campo Quijano y Salta quedará suspendido temporalmente por un lapso aproximado de 15 días, debido a trabajos de reparación en los coches afectados al recorrido.

Según se informó, las formaciones serán enviadas a los talleres del Belgrano en Córdoba, donde se realizarán las tareas necesarias para restablecer el servicio.

El tramo Güemes-Salta seguirá operativo

La suspensión alcanzará únicamente al tramo Campo Quijano-Salta, operado por SOFSE (Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado).

En cambio, el servicio ferroviario entre Güemes y Salta continuará funcionando con normalidad, por lo que los usuarios de ese recorrido no se verán afectados por la medida.

A la espera de novedades

La interrupción será temporal y se extendería durante aproximadamente dos semanas, aunque el plazo podría depender del avance de las reparaciones.

Los pasajeros habituales del tramo Campo Quijano-Salta deberán reorganizar sus traslados mientras dure la suspensión del servicio.