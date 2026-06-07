Con presencia de Sáenz, se realizó una nueva edición del Desafío de las Nubes

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, participó este domingo de una nueva edición del Desafío de las Nubes, la tradicional competencia de mountain bike que se desarrolla en el Parque Bicentenario.

El evento, que este año convoca a más de 1.500 bikers de Argentina y países vecinos, forma parte del calendario deportivo más importante de la provincia y combina competencia, turismo, actividades recreativas y propuestas gastronómicas.

La prueba principal se disputa en circuitos que atraviesan sectores de las reservas naturales Loma Balcón y Las Costas, con recorridos competitivos y promocionales para distintos niveles de corredores.

La presencia del mandatario provincial se dio durante la jornada central de la competencia, que comenzó este domingo desde las 9 con la largada oficial de las distintas categorías.