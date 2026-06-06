Confirmaron dónde y cuándo será la despedida al Indio Solari: esperan una multitud en Avellaneda

Miles de seguidores de Indio Solari tendrán este domingo la oportunidad de despedir a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino. A través de las redes oficiales del artista se confirmó que la ceremonia se realizará en el Polideportivo Gatica, ubicado sobre la avenida Mitre al 5000, en Villa Domínico, partido de Avellaneda.

Según se informó, las puertas abrirán a las 11 y el encuentro se extenderá "hasta que haga falta", con el objetivo de que nadie quede sin la posibilidad de rendir homenaje al histórico músico.

Cómo será la despedida al Indio Solari

El comunicado difundido por la cuenta oficial del artista indicó que el cuerpo de Solari estará presente en el predio y pidió que la jornada transcurra en un clima de respeto y tranquilidad.

"Serán jornadas en las que primará el respeto: por él, por sus afectos y por todos nosotros", expresaron desde la organización.

Además, se solicitó evitar provocaciones y priorizar el espíritu de encuentro que caracterizó durante décadas a la comunidad de seguidores del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Un mensaje de unidad para los seguidores

La publicación también incluyó un mensaje dirigido a los fanáticos, conocidos históricamente como "redondos", "fundamentalistas" y "marsupiales", apelando a la unidad y al acompañamiento mutuo durante una jornada cargada de emoción.

"Como en la vida, hay buenas y malas noticias. El Indio ya no estará para crear nuevas canciones, pero la belleza que destiló sobre nuestras vidas no dejará de producirnos felicidad", señalaron.

El texto concluye con una frase que rápidamente comenzó a replicarse entre los seguidores del músico: "Nuestra responsabilidad es continuar esa obra".

Habrá asistencia sanitaria e hidratación

La organización informó además que el predio contará con baños químicos, postas de salud y puestos de hidratación para asistir a las miles de personas que se espera concurran a la despedida.

La convocatoria anticipa una masiva presencia de seguidores llegados desde distintos puntos del país para rendir homenaje a una figura que marcó a varias generaciones y dejó una huella profunda en la cultura popular argentina.