Máximo, Massa y Kicillof se reunieron para blindar las PASO

El peronismo comenzó a mover sus fichas. Sus principales referentes se congregaron en una cumbre reservada en suelo porteño. No hubo foto, pero sí representación de todos los sectores. Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa se reunieron con otros cuatro gobernadores y con los presidentes de los bloques del Congreso, José Mayans y Germán Martínez. Días después del contundente rechazo a las modificaciones a la Ley de Tierras, el espacio opositor dio un paso clave para comenzar a ordenarse de cara a 2027.

El cónclave entre los distintos sectores del peronismo se desarrolló en el hotel Emperador del barrio de Retiro y se extendió por más de tres horas. La convocatoria no se hizo pública y tampoco tuvo registro fotográfico. El objetivo central fue articular posiciones para frenar la gran obsesión del Gobierno nacional: la suspensión de las PASO. Tras la fallida sesión de la semana pasada, la Casa Rosada puso todas sus energías a disposición de un segundo mandato de Javier Milei y estableció como prioridad avanzar con la reforma electoral. El éxito de esa maniobra significaría fragmentar la oferta opositora y quitarle al peronismo una herramienta para dirimir sus diferencias internas. “Los que apoyen la eliminación o suspensión de las PASO se van a tener que hacer cargo de ayudar a Milei a tener 4 años más de este infierno para la gente”, expresó uno de los presentes. El mensaje, claro y contundente, apunta a los gobernadores peronistas que habitualmente colaboran con el oficialismo en el Congreso.

A partir de los movimientos libertarios, los jefes de bloque Germán Martínez y José Mayans pidieron una reunión de urgencia. La necesidad logró destrabar lo que hasta el momento estaba obturado: reunir a todos los sectores bajo el mismo techo. Axel Kicillof y Máximo Kirchner volvieron a verse las caras después de mucho tiempo. La última vez había sido el 26 de octubre del año pasado, la noche de la derrota en las elecciones legislativas. Después solo hubo contactos telefónicos para coordinar la masiva despedida del Indio Solari en Avellaneda.

Al mitin de ayer también asistieron Sergio Massa y otros cuatro gobernadores: Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). Además, participó el senador nacional y exgobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora, jefe político de la provincia.

Según los asistentes, la discusión sobre las Primarias, el impuesto a los combustibles y el Presupuesto fueron los temas excluyentes de la charla. “Todos los presentes coincidimos en la importancia de sostener las PASO como instrumento para generar una propuesta electoral amplia y potente”, contaron.

Ahora todas las miradas están puestas en los gobernadores que funcionan coyunturalmente como aliados de Milei, en particular Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil. El tucumano, en principio, estaría en contra de la reforma electoral. El catamarqueño, en cambio, manifestó su apoyo, aunque pidió que cualquier modificación tenga un amplio consenso.

La evaluación de la charla fue positiva. A pesar de los cimbronazos del último tiempo, los asistentes señalaron que hubo “buen clima” y que se buscó evitar cualquier tipo de conflicto. El encuentro se dio una semana después de la cumbre en La Rioja y luego de un mensaje de paz que envió Máximo Kirchner, al señalar que no está en “veredas opuestas” a Kicillof. Así, la reunión en Retiro, esperada desde hace tiempo por el arco opositor y la militancia, reunió a cuatro aspirantes de la contienda nacional del año que viene: Kicillof, Massa, Quintela y Zamora. Un acercamiento para fortalecer la articulación en el Congreso y un gesto de unidad hacia el 2027.

Página12