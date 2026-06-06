San Lorenzo apuesta al turismo deportivo con dos grandes competencias en junio

El municipio será sede del Desafío de las Nubes y Running Trip, dos competencias que convocarán a corredores de todo el país y generarán movimiento en hoteles, restaurantes y comercios.
Municipios06/06/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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San Lorenzo se prepara para recibir dos eventos deportivos de alto impacto durante junio, con la llegada de cientos de competidores y visitantes de distintos puntos del país. Las actividades combinarán deporte, naturaleza y turismo, con impacto directo en la economía local.

Este domingo 7 de junio se disputará el Desafío de las Nubes, una competencia de mountain bike que reunirá a más de 800 corredores en circuitos que atravesarán paisajes naturales del municipio.

Running Trip vuelve con trail, montaña y actividades abiertas

Además, del 18 al 20 de junio, San Lorenzo será nuevamente sede de la Running Trip, una de las carreras de trail running más convocantes de la región.

El cronograma comenzará el jueves 18 con la Vertical Cerveza Salta, que partirá desde el Camping Los Ceibos y finalizará en la cima del Cerro Elefante.

El viernes 19 se realizará la entrega de kits en el Polo Tecnológico de San Lorenzo, junto a una expo abierta al público, música en vivo, stands de indumentaria deportiva, accesorios y productos regionales.

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Carreras de 5K, 10K, 21K y 35K

La actividad principal será el sábado 20 de junio, con circuitos de 5K, 10K, 21K y 35K por senderos de montaña, ríos y paisajes naturales.

Desde el municipio destacaron que ambas competencias generarán movimiento en los sectores hotelero, gastronómico y comercial. En ese marco, la Cámara de Turismo y Comercio ofrecerá promociones especiales en alojamientos y restaurantes para competidores y visitantes.

Con estas actividades, San Lorenzo refuerza su perfil como destino de turismo deportivo y de naturaleza, con propuestas que buscan aprovechar sus paisajes y dinamizar la economía local.

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