Royón cuestionó al Gobierno por intentar retirar el pliego de una jueza: “La sociedad merece una explicación”

La senadora nacional por Salta, Flavia Royón, defendió la aprobación del pliego de la jueza María Verónica Michelli durante la sesión de este jueves en el Senado y cuestionó la decisión del Gobierno nacional de intentar retirar su candidatura cuando el proceso ya se encontraba avanzado.

Royón explicó que la designación de magistrados es un “acto de cogobierno” entre el Poder Ejecutivo y el Senado, que incluye distintas etapas de evaluación antes de llegar a la votación en el recinto.

Según detalló, el pliego de Michelli había sido enviado por el propio presidente de la Nación, atravesó las instancias correspondientes y contó con dictamen favorable. “Yo firmé el dictamen de la jueza porque me parecía que estaba en todas las condiciones para ejercer el cargo al cual fue nominada”, sostuvo.

La legisladora recordó que, mientras avanzaba el tratamiento de los pliegos judiciales, ingresó al Senado un pedido del Ejecutivo para retirar la postulación de Michelli. Sin embargo, durante la sesión se resolvió incorporar su tratamiento y finalmente el pliego fue aprobado junto al resto de las designaciones judiciales.

“Claramente apoyé la aprobación del pliego de la jueza y La Libertad Avanza votó en contra”, señaló Royón.

La senadora también cuestionó la falta de explicaciones oficiales sobre los motivos que llevaron al Gobierno a solicitar el retiro de la candidatura. “Lo grave es entender por qué se pidió retirar el pliego. Son trascendidos mediáticos, pero no hemos tenido una explicación”, afirmó.

En ese sentido, advirtió que si la decisión estuviera vinculada al parentesco de la magistrada con un periodista, como indicaron algunas versiones periodísticas, se trataría de una situación preocupante. “Si realmente es porque es familiar de un periodista, claramente estamos en una posición de ataque hacia la prensa y también en una posición antidemocrática”, expresó.

Royón remarcó que ahora la decisión vuelve al Poder Ejecutivo, que deberá definir si concreta el nombramiento mediante el decreto correspondiente. No obstante, insistió en que la sociedad merece una explicación si finalmente la designación no se efectiviza.

“Ser familiar de un periodista claramente no es argumento para retirar un pliego”, concluyó la legisladora salteña.