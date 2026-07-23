Economía designó a una directora de Transporte de Cargas que no reúne los requisitos mínimos del cargo

La resolución oficial autorizó de manera excepcional el nombramiento transitorio y habilitó el pago del suplemento correspondiente a la función.
Política23/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Ministerio de Economía designó transitoriamente a Alejandra Mónica Pereyra como directora de Gestión de Permisos de Transporte Automotor de Cargas pese a que la propia resolución reconoce que no reúne los requisitos mínimos previstos para el cargo.

La designación fue dispuesta por 180 días hábiles y quedó publicada en el Boletín Oficial.

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Una autorización excepcional

Pereyra ocupará la Dirección de Gestión de Permisos de Transporte Automotor de Cargas, dependiente de la estructura de Transporte bajo la órbita del Ministerio de Economía.

La resolución autoriza además el pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III.

El texto oficial establece expresamente que la designación se realiza con una autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del convenio colectivo aplicable.

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El puesto deberá cubrirse mediante concurso

Economía también determinó que el cargo deberá ser cubierto mediante los requisitos y sistemas de selección vigentes dentro de un plazo de 180 días hábiles.

El gasto será afrontado con partidas presupuestarias del Ministerio de Economía.

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