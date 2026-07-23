Milei ratificó el pase a disponibilidad de una empleada estatal tras eliminar el área donde trabajaba

El presidente Javier Milei rechazó el recurso presentado por una trabajadora de planta permanente de Capital Humano que había sido puesta en situación de disponibilidad luego de que el Gobierno eliminara el área donde prestaba funciones.

El caso corresponde a Natalia Soledad Ábalos, quien trabajaba en la Coordinación de Logística para Ayudas Urgentes de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

La unidad fue suprimida durante una reestructuración del Ministerio de Capital Humano.

Había pedido continuar dentro del Estado

Ábalos cuestionó la decisión y sostuvo que debía ser reubicada en otra dependencia de la Administración Pública Nacional.

También planteó objeciones constitucionales contra las normas utilizadas para disponer su pase a disponibilidad.

El Gobierno rechazó esos argumentos y sostuvo que la medida se ajustó al régimen vigente para empleados de planta afectados por la supresión de áreas.

Se agotó la vía administrativa

Con el decreto firmado por Milei y la ministra Sandra Pettovello quedó agotada la instancia administrativa.

La trabajadora podrá ahora recurrir a la Justicia dentro de los 180 días hábiles judiciales posteriores a la notificación.

El caso muestra una de las consecuencias concretas de las reestructuraciones aplicadas por el Gobierno nacional sobre trabajadores que ocupaban cargos de planta permanente en dependencias eliminadas.