Milei rumbo a 2027: entre el desgaste económico, el efecto Adorni y un electorado que todavía espera

La situación económica sigue siendo una de las principales variables que condicionan al Gobierno de Javier Milei, pero el escenario político rumbo a 2027 podría depender también de un factor más difícil de medir: cuánto tiempo está dispuesta la sociedad a esperar por una mejora.

El consultor político Benjamín Gebhard analizó en Día de Miércoles el desgaste del oficialismo nacional y sostuvo que la administración libertaria perdió imagen tanto por la economía como por episodios que afectaron su propio discurso político.

“El Gobierno perdió imagen, perdió imagen por la economía, pero perdió imagen por otras cuestiones que tenían que ver con su propio relato”, planteó.

Un núcleo que todavía resiste

Pese al deterioro, Gebhard consideró que Milei mantiene un piso electoral importante.

Según estimó, existe alrededor de un 30% del electorado que continúa identificado con el Gobierno y que difícilmente abandone ese espacio, incluso frente a dificultades económicas o políticas.

A partir de ese núcleo, explicó, el respaldo puede crecer o retroceder dependiendo del escenario que atraviese el país cuando llegue el momento de votar.

La economía seguirá pesando en 2027

Para el consultor, la situación económica será una variable central si Milei busca la reelección.

“La economía impactó e impacta y obviamente es una variable con la que la gente va a tomar la decisión de darle la reelección o no”, sostuvo.

Sin embargo, advirtió que esta vez el comportamiento electoral podría no depender exclusivamente del bolsillo.

Gebhard señaló que históricamente el electorado argentino mostró poca tolerancia cuando una gestión no lograba cumplir rápidamente con sus expectativas. En el actual proceso, en cambio, observa una disposición mayor a esperar.

¿Hasta cuándo espera la sociedad?

Ese comportamiento lleva, según el consultor, a uno de los interrogantes centrales que enfrentará el Gobierno nacional durante los próximos meses.

“Desde que empezó este Gobierno, la gran pregunta es cuánta paciencia tiene la gente”, resumió.

Para Gebhard, esa paciencia podría terminar siendo tan importante como los indicadores económicos a la hora de definir el escenario electoral de 2027.