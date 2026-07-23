"Con Cristina no alcanza y sin Cristina no se puede": el mensaje de Alberto Fernández al peronismo

Durante una entrevista con NyN por Aries, el expresidente Alberto Fernández realizó un análisis de la situación política y económica del país. Cuestionó con dureza la gestión de Javier Milei, al sostener que "ha destruido el aparato productivo de la Argentina, ha destruido el Estado Nacional y ha abandonado a las provincias".

En ese contexto, Fernández también se refirió al presente del peronismo y afirmó que la unidad es indispensable para volver a ser una opción de gobierno. "Ganar el peronismo es una condición necesaria, pero no suficiente", sostuvo. Además, rechazó las posturas que plantean desplazar a Cristina Fernández de Kirchner del espacio y resumió su posición con una frase: "Con Cristina no alcanza y sin Cristina no se puede".

El exmandatario consideró que el movimiento justicialista debe dar lugar a una nueva generación de dirigentes, surgidos de las provincias y los municipios, capaces de sintetizar la experiencia del pasado con las demandas del futuro. A la vez, cuestionó los personalismos dentro del espacio y pidió priorizar el proyecto colectivo por sobre los intereses individuales.

Por último, Fernández sostuvo que el peronismo necesita volver a conectar con la sociedad y adaptar su discurso al contexto actual. Según expresó, la dirigencia debe "volver a sintonizar el lenguaje de la gente", al considerar que la sociedad atraviesa un proceso de desideologización que obliga a replantear la forma de comunicar sus propuestas.