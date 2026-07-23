"Con Cristina no alcanza y sin Cristina no se puede": el mensaje de Alberto Fernández al peronismo
Política23/07/2026Rocío Monteros Di Pietro
El expresidente aseguró en Aries que el Gobierno nacional "destruyó el aparato productivo" y llamó al peronismo a construir una alternativa con nuevos dirigentes, aunque remarcó el rol de Cristina Fernández de Kirchner.
Te puede interesar
El diputado Germán Rallé anticipó una segunda mitad del año con fuertes debates políticos y pidió evitar que la disputa electoral relegue las leyes que reclama la ciudadanía. "Tiene que ser un año de propuestas concretas", señaló.
El Presidente respaldará la campaña del candidato presidencial de la ultraderecha. Será recibido con honores por el gobernador de San Pablo y participará de la Convención Nacional del Partido Liberal.
Inocencia Fiscal: el Gobierno envió el proyecto a Diputados y busca aprobarlo en agosto
Ivana ChañiPolítica24/07/2026
La iniciativa elimina topes de ganancias y patrimonio para ampliar el Sistema Simplificado de Ganancias y favorecer el ingreso de dólares al circuito formal.
El peronismo provincial prepara un encuentro para el 8 de agosto con el objetivo de respaldar su candidatura a gobernadora y ampliar alianzas.
Aportes sindicales: no se trata de transparencia, sino de “un ataque a los trabajadores”, advirtió Guaymás
Ivana ChañiPolítica24/07/2026
El dirigente cuestionó la exclusión de horas extra, aguinaldo, bonos y premios de la base de cálculo y sostuvo que la medida reduce herramientas de representación gremial.
Ley de Propiedad Privada: Bullrich se reunió con Sturzenegger para definir los cambiosPolítica23/07/2026
Tras tres postergaciones y más de 15 versiones del texto, el Gobierno busca cerrar una última variante del proyecto que reúna los consensos necesarios para avanzar en la cámara alta.
Lo más visto
Martinelli: "Los gobernadores no son dialoguistas, son cómplices de la entrega del país"
Rocío Monteros Di PietroCara a Cara24/07/2026
El exdiputado y dirigente peronista lanzó duras críticas contra los mandatarios del Norte, apuntó directamente a Gustavo Sáenz y cuestionó la intervención del PJ salteño.
A continuación, compartimos el editorial del periodista Mario Ernesto Peña en el programa Cara a Cara.
El último Milagro de Cargnello: comienza la despedida del arzobispo de Salta
Rocío Monteros Di PietroSalta24/07/2026
El vocero de la Catedral Basílica confirmó que el arzobispo iniciará su último tiempo del Milagro al frente de la Arquidiócesis. Su continuidad dependerá de la decisión que adopte el papa León XIV.
Salta endureció la relación con Posco tras los conflictos: “Basta, se terminó"
Ivana ChañiSalta24/07/2026
Minería reconoció conflictos con la compañía y eliminó intermediarios en la relación institucional. “Los salteños están primero”, sostuvo el secretario de Minería.
Campaña anti-Argentina: tras analizar 300 mil tuits, advierten que “hay alguien poniendo dinero”
Ivana ChañiArgentina24/07/2026
El estudio encontró cuentas falsas, mensajes idénticos y publicaciones simultáneas. Facundo Sagárnaga explicó cómo una tendencia coordinada terminó amplificada por usuarios reales.