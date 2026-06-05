Royón: “Gustavo Sáenz está pensando en la gestión, se está evaluando su reelección”

La senadora nacional Flavia Royón se refirió al escenario político de Salta y aseguró que el gobernador Gustavo Sáenz está concentrado actualmente en la gestión, aunque reconoció que existe la posibilidad de que se evalúe una nueva candidatura en el futuro.

“Hoy el gobernador Gustavo Sáenz está pensando en la gestión. Se está evaluando una reelección del gobernador Gustavo Sáenz, pero todavía es temprano para dar esta discusión en la provincia”, señaló.

La legisladora también sostuvo que aún no está definido cuál será la estrategia electoral de los distintos espacios políticos de cara a los próximos comicios y mencionó que La Libertad Avanza podría presentar un candidato propio.

“Hoy la verdad no lo sabemos, pero puede que tenga un candidato propio”, indicó.

Consultada sobre la posibilidad de desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales, Royón señaló que es una alternativa que se analiza en distintos distritos del país, aunque evitó adelantar una definición para Salta. “Es probable. En muchas provincias se está dando esta discusión”, expresó.

Más allá de la coyuntura política, la senadora destacó el potencial económico de la provincia y remarcó que Salta cuenta con una matriz productiva diversificada.

“La provincia de Salta tiene una matriz productiva muy diversa. Hoy la minería sí es un motor que está empujando el desarrollo de la provincia, pero a su vez también tiene el agro”, afirmó.

En ese marco, destacó el trabajo realizado para fortalecer la producción ganadera y mencionó la presentación de un proyecto de ley vinculado al desarrollo de los biocombustibles. “Acabo de presentar un proyecto para biocombustibles, que es una oportunidad muy interesante”, sostuvo.

Royón también defendió el rol del Estado provincial en áreas estratégicas y señaló que la administración salteña debió asumir responsabilidades que anteriormente contaban con financiamiento nacional.

“Salta cree en la obra pública y muchas de las obligaciones de las que se retiró el Gobierno nacional fueron asumidas por la provincia con recursos propios”, manifestó.

Según explicó, el Ejecutivo provincial mantuvo inversiones en infraestructura, salud y educación a pesar del contexto económico nacional. “Hay una definición política que cree en la libertad, en la democracia, en la obra pública y en la salud. Cuando el Estado nacional se corre, la provincia sostiene esos valores y principios”, concluyó.