Gebhard sobre las PASO: “Sin primarias, se puede partir el voto opositor a Milei”

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La posibilidad de que aparezca una tercera fuerza competitiva rumbo a las elecciones presidenciales de 2027 dependerá, entre otros factores, de cómo se ordene el voto que hoy no encuentra representación ni en Javier Milei ni en el kirchnerismo.

El consultor político Benjamín Gebhard analizó ese escenario en Día de Miércoles y consideró posible que surja una figura capaz de representar parte del descontento social.

Para graficarlo, recordó una definición atribuida a otro consultor político: “El próximo presidente nosotros ya lo conocemos, pero no sabemos quién va a ser”.

Según Gebhard, esa eventual figura podría provenir no solamente de la política, sino también de otros ámbitos con exposición pública, como el social, deportivo o cultural.

El límite del peronismo

Ante la posibilidad de que ese descontento termine canalizándose dentro del justicialismo, Gebhard se mostró escéptico.

Consideró que cualquier construcción que mantenga una fuerte cercanía con el kirchnerismo tendrá dificultades para presentarse ante una parte del electorado como una alternativa diferente.

“Cualquier cosa que tenga cerca al kirchnerismo lo vuelve completamente kirchnerista”, sostuvo.

Para el consultor, ese condicionamiento puede limitar las posibilidades de una tercera opción en un escenario electoral que continúa fuertemente polarizado.

Las PASO como herramienta para ordenar una alternativa

En ese punto, Gebhard puso el foco en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias.

Según explicó, una tercera fuerza podría necesitar una instancia como las PASO para definir liderazgos, ordenar candidaturas y demostrar cuál de sus dirigentes tiene mayor capacidad electoral.

Sin esa instancia, distintos candidatos opositores podrían llegar directamente a la elección general disputándose entre sí el mismo electorado.

“Si no hay primarias, esto se puede resolver en una primera vuelta sin ordenamiento de ese voto”, explicó.

El riesgo, según su análisis, es que “se puede partir el voto opositor a Milei”, reduciendo las posibilidades de consolidar una alternativa competitiva frente al oficialismo.

Por qué la eliminación de las PASO puede favorecer al Gobierno

Gebhard consideró que allí aparece también el interés electoral del Gobierno nacional por avanzar sin primarias.

“Si el Gobierno logra la eliminación de las PASO, de alguna manera, en términos de estrategia electoral, se allana gran parte del camino”, afirmó.

La explicación es que, con distintos sectores opositores compitiendo directamente en la elección general, no existiría una instancia previa que permita concentrar apoyos detrás del candidato con mayores posibilidades.

Para Gebhard, la discusión sobre las PASO no es entonces solamente institucional: también puede resultar determinante para definir cómo llega organizada la oposición a la disputa presidencial de 2027.