Aeropuertos: controles de carga de la PSA superarán los $634 mil por hora

El Gobierno nacional oficializó una actualización de los valores correspondientes a los servicios adicionales que presta la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en aeropuertos de todo el país.

La medida fue publicada este viernes en el Boletín Oficial mediante la Disposición 642/2026, que aprueba un nuevo tarifario para las prestaciones especiales brindadas por la fuerza.

Según se explicó en la normativa, la actualización responde a los incrementos salariales otorgados al personal de la PSA y al aumento de los costos de mantenimiento y equipamiento utilizados para la prestación de los servicios.

Qué servicios aumentan

El nuevo cuadro tarifario alcanza distintos servicios contratados por organismos públicos, empresas y particulares dentro del ámbito aeroportuario.

Entre ellos se encuentran las custodias especiales, los controles de seguridad de pasajeros y equipajes, los controles sobre cargas y correo, además de servicios complementarios como móviles, conductores, armamento específico, guías cinotécnicos, canes detectores y equipos para detección de trazas.

Cuánto costarán algunos servicios

De acuerdo con el tarifario oficial, un servicio de control de seguridad de personas y equipajes mediante equipo de rayos X tendrá un valor de $105.726 por hora en la modalidad ordinaria continua y podrá superar los $317.000 por hora cuando se trate de prestaciones urgentes.

Por su parte, los controles de carga y correo mediante equipos de rayos X tendrán costos desde $211.484 por hora, llegando a más de $634.000 por hora en los servicios urgentes.

Las custodias especiales también fueron actualizadas, con valores que varían según la categoría del personal asignado y la modalidad de contratación.

Desde cuándo rigen los nuevos valores

La disposición establece que las nuevas tarifas entran en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial y serán aplicadas a todas las prestaciones adicionales que brinde la PSA en el ámbito aeroportuario nacional.

Desde la fuerza señalaron que la actualización busca garantizar la continuidad de los servicios y sostener la capacidad operativa necesaria para cumplir con las tareas de seguridad aeroportuaria.