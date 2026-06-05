Cambian las reglas para licitaciones y compras del Estado nacional

El Gobierno nacional oficializó cambios en el régimen de contrataciones de la Administración Nacional con el objetivo de acelerar los procesos administrativos y reducir la burocracia.

La medida quedó establecida mediante el Decreto 427/2026, que modifica las escalas de competencias para autorizar convocatorias, adjudicar licitaciones y aprobar gastos dentro de los organismos públicos.

Según se argumenta en la norma, la actualización busca dotar de mayor operatividad a la gestión estatal y optimizar el uso de los recursos públicos.

Más facultades para funcionarios intermedios

Uno de los principales cambios es la ampliación de facultades para subsecretarios, secretarios y otros funcionarios, quienes podrán intervenir en contrataciones de mayores montos sin necesidad de elevar cada expediente a instancias superiores.

La nueva escala redefine quiénes pueden aprobar procedimientos, adjudicar compras y autorizar gastos según el monto involucrado.

De esta manera, el Ejecutivo apuesta a reducir tiempos administrativos y agilizar la ejecución presupuestaria.

Cuándo entra en vigencia

La normativa comenzará a regir dentro de cinco días hábiles y será aplicable incluso a procedimientos que ya hubieran sido autorizados antes de su entrada en vigencia.

El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo.