Nación puso bajo monitoreo al NOA por posibles contingencias durante el invierno

El Gobierno nacional aprobó el Plan Invierno 2026, un esquema de coordinación federal para responder ante emergencias climáticas durante la temporada invernal.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 492/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada en el Boletín Oficial. El operativo será coordinado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

Qué situaciones prevé el operativo

El anexo del plan advierte sobre posibles temporales de nieve, viento blanco, acumulación extraordinaria de nieve, lluvias intensas en zonas de montaña y heladas.

Entre los daños previsibles se mencionan viajeros atrapados, poblaciones aisladas, pérdida de ganado, obstrucción de caminos, problemas en pasos fronterizos, dificultades para el transporte de carga y riesgo de cortes eléctricos.

El NOA, entre las zonas bajo seguimiento

El documento incluye al Noroeste argentino entre las áreas de influencia del operativo, junto con Cuyo y Patagonia. Para Salta, el monitoreo resulta clave por la circulación en zonas de altura, rutas de montaña, pasos internacionales y comunidades expuestas a bajas temperaturas.

El plan también contempla la coordinación con Vialidad Nacional, Fuerzas Federales, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, Servicio Meteorológico Nacional, Energía y otros organismos.

Abastecimiento, rutas y energía

Además del riesgo climático, el operativo incorpora posibles problemas de abastecimiento de combustibles, gas, electricidad, alimentos e insumos básicos durante el invierno.

Entre las acciones previstas figuran la distribución de elementos para calefacción, combustible y alimentos, además del apoyo logístico de organismos nacionales, Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad.

El plan comenzará a aplicarse ante requerimientos de las provincias o municipios afectados, con el objetivo de reforzar la respuesta local cuando las capacidades propias resulten insuficientes.