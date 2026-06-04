El FMI elogió el programa económico y destacó “progreso significativo” en Argentina

El Fondo Monetario Internacional (FMI) elogió el programa económico del Gobierno y volvió insistir acerca de la necesidad de avanzar en la reforma tributaria y previsional a las que califico de “indispensables”.

La portavoz del organismo, Julie Kozack destacó el “progreso significativo” en la estabilización de la economía argentina con la gestión de Javier Milei.

“La inflación anual cayó alrededor del 200% a finales de 2023 al 30% en la actualidad”, reseñó Kozack. También celebró la reducción del déficit fiscal, la pobreza y la implementación de la reforma laboral.

“Existe un reconocimiento compartido de la necesidad de mantener el progreso logrado para reducir aún más la inflación, fortalecer la estabilidad externa y mejorar las perspectivas de crecimiento del país”, remarcó la portavoz del organismo.

El FMI volvió a poner el foco en la agenda de reformas. En particular, destacó la importancia de fortalecer “los marcos fiscales y de pensiones” para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas. “Las autoridades están totalmente comprometidas con su ancla fiscal”, aseguró Kozack.

El organismo destacó que ya se adoptaron medidas al respecto como la reducción gradual de impuestos vinculados al comercio exterior y la implementación de una fórmula de actualización de las jubilaciones, que según el Fondo, aporta mayor previsibilidad.

“Estas son reformas muy importantes para Argentina con beneficios potencialmente muy significativos para la eficiencia, la equidad y el crecimiento del país con el tiempo. El objetivo es crear una economía más abierta y basada en el mercado”, concluyó.

Para el FMI, la acumulación de reservas del BCRA superó las previsiones iniciales

El Banco Central (BCRA) compró US$43 millones este miércoles y acumuló 100 días consecutivos de compras en el mercado de cambios. Al mismo tiempo cumplió una meta clave: superó los US$10.000 millones adquiridos en 2026.

La entidad ya adquirió US$10.029 millones y llegó así al piso de compras que se había propuesto para este año.

Este jueves, el FMI señaló que la acumulación de reservas tuvo un “mejor desempeño” de lo previsto, lo que "refleja una balanza comercial y flujos de capital más fuerte".

En ese sentido, explicó que la mejora responde a una mayor confianza de los inversores y a avances estructurales en la minería, energía y el agro.

“El enfoque a corto plazo será continuar construyendo resiliencia y los amortiguadores externos de Argentina, lo que le permitirá al país gestionar mejor los shocks que vendrán. Y con el tiempo, asegurar un acceso estable tanto a los mercados de capital locales como a los internacionales en términos más favorables”, cerró la portavoz.

Con información de TN