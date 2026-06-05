Cambia el retiro de medicamentos: farmacias deberán validar cada entrega con sistemas digitales

El Gobierno nacional avanzó un paso más en la digitalización del sistema sanitario y estableció que las farmacias deberán incorporar mecanismos digitales para validar y registrar la entrega de medicamentos ambulatorios.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 638/2026 del Ministerio de Salud, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Según la normativa, los establecimientos deberán utilizar sistemas de gestión que permitan registrar electrónicamente cada dispensación, reemplazando progresivamente los soportes físicos utilizados hasta ahora.

Cómo se identificará a los pacientes

Uno de los cambios centrales es el reconocimiento del token digital como mecanismo válido para identificar a los pacientes al momento de retirar medicamentos.

Además, cuando una medicación sea retirada por un familiar o una persona autorizada, podrá utilizarse una credencial o autorización digital emitida por el titular de la receta.

No obstante, las farmacias deberán seguir registrando el documento de identidad de quien efectivamente retire los medicamentos, ya sea el paciente o un tercero autorizado.

Más control y trazabilidad

Desde la cartera sanitaria explicaron que el objetivo es fortalecer la interoperabilidad de los sistemas de salud, mejorar los controles y garantizar la trazabilidad de los medicamentos desde la prescripción hasta la entrega al paciente.

La resolución también obliga a conservar registros digitales de facturación asociados a cada dispensación para facilitar auditorías y eventuales reclamos.

Plazo para adecuarse

Las farmacias y organismos alcanzados por la medida tendrán un plazo máximo de 180 días para realizar las adecuaciones técnicas necesarias.

La norma ya entró en vigencia y las provincias fueron invitadas a adherir al nuevo esquema de control digital.