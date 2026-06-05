Endurecen los controles para la venta e importación de pilas y baterías

El Gobierno nacional aprobó nuevas exigencias para fabricantes, importadores y comerciantes de pilas y baterías. La medida busca garantizar estándares de seguridad y limitar la circulación de productos con componentes contaminantes.
Argentina05/06/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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A través de una resolución conjunta publicada este viernes en el Boletín Oficial, las secretarías de Turismo y Ambiente y de Industria, Comercio y PyMEs establecieron nuevas reglas para la comercialización de pilas y baterías primarias en todo el país.

La normativa obliga a fabricantes, ensambladores e importadores a acreditar que los productos cumplen con los límites permitidos para sustancias potencialmente peligrosas como mercurio, cadmio y plomo.

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Declaraciones juradas y controles posteriores

Las empresas deberán presentar declaraciones juradas de conformidad y cumplir con procedimientos de evaluación técnica para demostrar que sus productos respetan los estándares exigidos.

Además, distribuidores y comercios mayoristas o minoristas deberán contar con documentación que respalde el cumplimiento de esos requisitos para exhibirla cuando sea requerida por las autoridades.

Sanciones y residuos peligrosos

La resolución establece que las pilas y baterías que no cumplan con los parámetros fijados serán consideradas residuos peligrosos, quedando sujetas a las penalidades previstas en la legislación ambiental vigente.

Asimismo, los incumplimientos podrán derivar en sanciones contempladas por la Ley de Defensa del Consumidor y otras normas vinculadas a la comercialización de productos.

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Cuándo entran en vigencia los cambios

Las nuevas disposiciones comenzarán a regir a partir del séptimo día hábil posterior a su publicación en el Boletín Oficial.

Además, el Gobierno otorgó un plazo de doce meses para que las empresas se adapten a algunas de las nuevas exigencias de identificación y marcado de conformidad.

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