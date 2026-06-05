Las verduras aumentaron más del 30% en mayo y arrastraron el costo de los alimentos

Los precios de las verduras registraron un fuerte incremento durante mayo y se convirtieron en uno de los principales factores de presión sobre el costo de los alimentos, según un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

De acuerdo con el relevamiento, las seis hortalizas más comercializadas en el Mercado Central de Buenos Aires aumentaron en promedio un 33,4% respecto de abril, impulsadas principalmente por las fuertes subas del tomate, la papa y el zapallo.

El estudio señala que este comportamiento podría trasladarse al Índice de Precios al Consumidor (IPC), proyectando una suba del 33,1% en el segmento verduras, tubérculos y legumbres durante mayo.

Entre los productos que más aumentaron se destacó el tomate, con un incremento del 132,1%, seguido por la papa (26,3%), el zapallo (19,6%) y la cebolla (1,7%). En contrapartida, la lechuga y la batata mostraron bajas de 9,6% y 9,5%, respectivamente.

Según el CEPA, la llegada de tomate importado desde Chile tuvo incidencia en la dinámica de precios. El informe detalla que, tras el ingreso de los primeros lotes provenientes del país vecino, el valor promedio del producto experimentó un fuerte salto en pocos días y continuó en ascenso durante el resto del mes.

El impacto de estas subas no se limitó al Mercado Central. En las principales cadenas de supermercados, el precio promedio de las hortalizas relevadas aumentó un 36,7% durante mayo.

Nuevamente, el tomate encabezó los incrementos con una suba del 117,6%, seguido por la lechuga (41,2%), la batata (17,2%), la cebolla (10,3%) y la papa (6,7%). El único producto que registró una baja fue el zapallo, con una caída del 16,2%.

El informe también reveló que la diferencia entre los precios del Mercado Central y los supermercados alcanzó el 87,3%, lo que significa que los consumidores pagaron, en promedio, casi el doble por los mismos productos en las góndolas.

En el caso de las frutas, la situación fue diferente. Las cuatro especies más comercializadas registraron una caída promedio del 7,6% respecto de abril.

Las bajas estuvieron lideradas por el limón (-26,5%), la naranja (-18,1%) y la banana (-14,3%), mientras que la manzana fue la única fruta que aumentó su precio, con una suba del 9,7%.

El CEPA también observó el impacto de las importaciones en este mercado. Durante mayo ingresaron al Mercado Central manzanas provenientes de Chile con un precio promedio de $3.652 por kilo, un 56% superior al valor promedio de la producción de Río Negro.

A pesar del descenso registrado en las frutas, el fuerte aumento de las verduras habría tenido mayor incidencia en la inflación de alimentos de mayo, debido al peso que estos productos tienen dentro de la canasta de consumo de los hogares argentinos.

El informe concluye que la evolución de los precios de frutas y verduras continúa mostrando una fuerte volatilidad y advierte sobre el impacto que pueden tener tanto las condiciones de oferta como las importaciones en la formación de precios de productos esenciales para la alimentación.

Con información de Tendencia de noticias