Sáenz llamó a invertir en Salta: “Tenemos recursos, talento y una visión”

El gobernador Gustavo Sáenz participó esta mañana de la primera edición del Salta BritDay, “Fortaleciendo el corredor de inversión UK-NOA”, encuentro organizado por BritCham Argentina y la Embajada Británica con el objetivo de fortalecer los vínculos de cooperación e inversión entre el Reino Unido y el norte argentino.

Del encuentro participó el embajador del Reino Unido, David Cairns y el presidente de la BritCham Argentina, Gonzalo Ketelhohn. También el representante de Relaciones Internacionales de la Provincia, Julio Argentino San Millán y el ministro de la Producción y Minería, Ignacio Lupión.

Durante su discurso, el gobernador Gustavo Sáenz destacó el posicionamiento estratégico de la provincia en el contexto de la transición energética global y reafirmó el compromiso de su gestión con la generación de condiciones para atraer inversiones, fortalecer el desarrollo productivo y consolidar alianzas internacionales.

En este sentido, señaló que Salta ha logrado transformar su potencial en oportunidades concretas de crecimiento. “Cuando asumimos la gestión, Salta era una provincia con minerales. Hoy somos una provincia minera”, afirmó al referirse al desarrollo alcanzado por el sector y al papel que ocupa la provincia en la producción de recursos estratégicos para la transición energética.

Asimismo, destacó las ventajas competitivas del territorio provincial y la visión de desarrollo impulsada desde el Gobierno. “En Salta tenemos recursos, tenemos talento, tenemos capacidad productiva y, por sobre todas las cosas, tenemos una visión”, expresó.

El mandatario también remarcó la importancia de generar condiciones que brinden previsibilidad a quienes apuestan por invertir en la provincia. “Cuando hablamos de inversiones, hablamos de confianza. Y la confianza se construye con reglas claras, seguridad jurídica e instituciones sólidas”, sostuvo.

En relación con la actividad minera, Sáenz enfatizó que el objetivo es que el crecimiento económico se traduzca en beneficios concretos para los salteños. “Para nosotros, la minería no es un fin en sí mismo. Es una herramienta para transformar realidades”, afirmó, a la vez que destacó su impacto en la generación de empleo, el fortalecimiento de proveedores locales y el desarrollo de infraestructura.

Finalmente, invitó a los representantes empresariales y diplomáticos a seguir fortaleciendo los vínculos con la provincia y aseguró: “Salta está preparada para crecer, para asociarse y para recibir inversiones responsables”, ratificando la vocación de la provincia de consolidarse como un destino confiable para el desarrollo productivo y las inversiones.

“Tenemos mucho para aprender unos de otros y mucho para construir juntos. Que este Salta BritDay sea mucho más que una jornada de trabajo. Que sea el punto de partida de nuevos proyectos, nuevas alianzas y nuevos sueños compartidos entre el Reino Unido, la Argentina y nuestra querida Salta”, concluyó el mandatario.

Reconocimiento al potencial de Salta y del NOA

El presidente de BritCham, Gonzalo Ketelhohn, destacó el potencial de Salta y del Norte Grande para impulsar el desarrollo productivo y atraer nuevas inversiones.

Manifestó que durante su visita al norte argentino pudo observar una región con fuerte dinamismo y capacidad de crecimiento. "Estoy notando algo muy lindo, muy positivo: una energía y una decisión de tomar cada vez más el mando de las cosas desde la propia región, sin depender de una mirada tan centralizada", expresó.

Consideró que el NOA tiene un enorme potencial de desarrollo y sostuvo: "esta región tiene un futuro enorme por delante", destacando la importancia de seguir fortaleciendo los vínculos entre el sector público, el sector privado y las comunidades para generar nuevas oportunidades de crecimiento.



