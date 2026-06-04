#DíaDelAmbiente: “La agenda ambiental desapareció en Salta”

En la previa del Día Mundial del Ambiente, que se conmemora cada 5 de junio, un investigador de la UNSa cuestionó la falta de planificación ambiental en Salta.
Salta04/06/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El investigador y docente de la Universidad Nacional de Salta, Enrique Derlindati, consideró que la problemática ambiental dejó de ocupar un lugar central en la agenda política provincial.

La advertencia la realizó en la antesala del Día Mundial del Ambiente, que se celebra cada 5 de junio, una fecha que busca visibilizar la necesidad de proteger los ecosistemas y revisar las políticas públicas vinculadas al cuidado ambiental.

En diálogo con Pelo y Barba por Aries, aseguró que la situación se profundizó después de la pandemia y advirtió que las decisiones vinculadas al ambiente quedaron relegadas frente a otras prioridades.

"En los últimos cinco años la agenda ambiental en Salta desapareció, al menos en el relato y en las acciones del Gobierno provincial", afirmó.

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Para Derlindati, la discusión ambiental suele aparecer únicamente cuando los problemas ya alcanzaron niveles críticos.

"El tema ambiente surge cuando el problema explotó. No hay prevención ni planificación previa", señaló.

El especialista también cuestionó la falta de controles frente al crecimiento de la actividad minera y aseguró que la provincia mantiene una visión de desarrollo enfocada en resultados de corto plazo.

"Los daños que puede generar un mal manejo minero son graves y requieren restricciones y controles profundos", sostuvo.

Asimismo, consideró que la provincia necesita incorporar equipos técnicos especializados que aporten una mirada integral sobre las problemáticas ambientales.

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