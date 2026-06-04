Prohíben un producto médico por irregularidades

La ANMAT prohibió en todo el país el uso, comercialización y distribución de un producto rotulado como “Catéter Ureteral Aurinco”, lote 0424023, con vencimiento informado en agosto de 2028.

La decisión fue publicada en el Boletín Oficial tras una inspección realizada en una firma de la provincia de Mendoza, donde se detectaron stickers y rótulos vinculados al producto.

Qué producto fue alcanzado

La prohibición alcanza al producto identificado como catéter ureteral punta central abierta, medida Ch6, código 94660603, lote 0424023.

La medida rige para todo el territorio nacional y fue comunicada a las autoridades sanitarias provinciales.

Por qué importa

El caso impacta en hospitales, clínicas, droguerías y profesionales de la salud, que deberán verificar que el producto no se encuentre en stock ni sea utilizado en procedimientos médicos.