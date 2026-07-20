Fin de semana con alta demanda en el San Bernardo: más de 40 atenciones por siniestros viales
El Programa de Emergencias del Hospital San Bernardo atendió 742 consultas entre el viernes 17 y la mañana de hoy, reflejando una intensa actividad durante el fin de semana. Del total de pacientes asistidos, 582 fueron consultas ambulatorias, 130 correspondieron a personas lesionadas en accidentes y 30 fueron derivaciones desde otros centros de salud.
Según el informe difundido por el nosocomio, 169 pacientes debieron ser hospitalizados debido a la complejidad de sus cuadros clínicos. Además, durante ese período se realizaron 35 intervenciones quirúrgicas.
En cuanto a los siniestros viales, el hospital recibió 47 pacientes. La mayoría de los casos involucró a motociclistas, con 38 ingresos, seguidos por tres personas que viajaban en transporte público, dos automovilistas, dos peatones y dos ciclistas.
Las cifras vuelven a poner de manifiesto el fuerte impacto que tienen los accidentes de tránsito, especialmente aquellos protagonizados por motociclistas, en la demanda de atención de uno de los principales hospitales públicos de la provincia.
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