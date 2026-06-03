Advierten sobre el crecimiento de la violencia de género en entornos digitales

En el marco del 3J: Ni una menos, la Universidad Nacional de Salta presentó el informe "Violencia de Género en la UNSa: Diagnóstico y desafíos", un relevamiento elaborado por integrantes de la Comisión de Abordaje de las Violencias de Género y de la Comisión de la Mujer de la casa de estudios.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, Josefina Arancibia, abogada e integrante de la Comisión de Abordaje de las Violencias de Género, explicó que el informe se construyó a partir del análisis de 35 casos registrados entre septiembre de 2025 y mayo de 2026.

“La mayoría de los tipos de violencia tienen que ver con la psicológicas, la simbólica y la violencia en entornos digitales, de la que hicimos un análisis sobre la complejidad que ha traído el uso de las redes sociales. La violencia de género ha encontrado un nuevo ámbito para desplegarse ", afirmó.

En ese sentido, destacó que la legislación argentina incorporó la denominada Ley Olimpia a la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, reconociendo la violencia digital como una modalidad específica. Sin embargo, advirtió que aún existen vacíos normativos respecto de algunas conductas.

"Lamentablemente, hoy en nuestra legislación no hay una norma o un tipo penal que castigue con una pena más efectiva la difusión no consentida de imágenes o videos íntimos", sostuvo.

Arancibia explicó que, en muchos casos, el consentimiento puede existir al momento de la producción o intercambio de contenido en un ámbito privado, pero no así cuando ese material es difundido públicamente.

El informe presentado por la UNSa busca aportar datos para el diseño de políticas institucionales que permitan prevenir las violencias de género, fortalecer los mecanismos de acompañamiento y adecuar las respuestas frente a los nuevos escenarios que plantean las tecnologías digitales.