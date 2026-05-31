Estudiantes salteños ganaron el Eco Race regional en Jujuy

Alumnos de la Escuela Técnica N° 3.131 “Juana Azurduy” de General Güemes, participaron del Encuentro Regional Eco Race, realizado en la localidad de Maimará en la provincia de Jujuy. La institución participó con una delegación integrada por 10 estudiantes y 3 docentes, quienes representaron a Salta con compromiso, innovación y un gran desempeño técnico.

Con un gran trabajo en equipo, un alto nivel de formación técnica y el acompañamiento permanente de los profesores, obtuvieron el primer puesto en las categorías masculina y femenina de la competencia.

Los estudiantes consagrados fueron:

Primer Puesto – Categoría Masculina: Emiliano Yurquina Sanabria, estudiante de 1º año, 1.ª división del Ciclo Básico.

Primer Puesto – Categoría Femenina: Emeli Milagros Buhr.

Eco Race es una competencia que promueve la innovación, el desarrollo de habilidades técnicas y el trabajo colaborativo, poniendo a prueba conocimientos vinculados a la mecánica, el diseño, la eficiencia energética y la resolución de problemas.

En este contexto, la participación de los jóvenes salteños evidencia el alto nivel de preparación y formación que reciben dentro de las instituciones técnicas de la provincia. Son espacios de formación integral, donde estudiantes y docentes construyen proyectos que despiertan vocaciones, fortalecen capacidades y motivan a los estudiantes a involucrarse en experiencias que combinan educación, tecnología e innovación para transformar su futuro.