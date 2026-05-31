La historia que emocionó en Sumalao: tiene 102 años y peregrina desde hace 85

En una de las historias más emotivas de la Fiesta Grande de Sumalao, Don Osorio volvió a participar de la celebración a sus 102 años. Su vínculo con el Cristo comenzó hace más de ocho décadas y se mantiene intacto.
 
Salta31/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

FIESTA DE SUMALAO

Entre miles de fieles que llegaron a Sumalao para participar de la tradicional celebración en honor al Cristo de Sumalao, una historia conmovió a los presentes durante la madrugada.

A sus 102 años, Don Osorio volvió a reencontrarse con una tradición que lo acompaña desde hace gran parte de su vida. Según relataron desde el lugar, lleva 85 años asistiendo a Sumalao, convirtiéndose en uno de los devotos más antiguos de esta manifestación de fe tan arraigada en Salta.

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Las imágenes registradas por Aries muestran al hombre participando de las celebraciones junto a su familia, recibiendo la bendición y compartiendo un momento cargado de emoción en medio de la multitud.

108135-servicio-de-saeta-por-la-fiesta-grande-de-sumalaoSumalao vive hoy su jornada central con refuerzo de colectivos
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Una vida marcada por la fe

La historia de Don Osorio atraviesa generaciones y resume el profundo significado que tiene Sumalao para miles de salteños. Año tras año, familias enteras renuevan promesas, agradecimientos y pedidos ante la imagen del Cristo.

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A sus 102 años, Don Osorio volvió a decir presente y se transformó en uno de los testimonios más emotivos de esta nueva edición de la Fiesta Grande de Sumalao.

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