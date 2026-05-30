Batacazo en Roland Garros: Cerúndolo cayó ante el 85° del mundo y quedó eliminado

Francisco Cerúndolo perdió ante Zachary Svajda en cinco sets y quedó eliminado en la tercera ronda de Roland Garros.
 
Deportes30/05/2026

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El tenista argentino Francisco Cerúndolo (25º) sufrió una sorpresiva derrota ante el estadounidense Zachary Svajda y quedó eliminado en la tercera ronda de Roland Garros.

Svajda, quien ocupa el puesto número 85 del ranking ATP, se impuso por 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 y 6-3 luego de tres horas y tres minutos de juego.

El encuentro comenzó torcido desde el inicio para Cerúndolo, quien rápidamente se vio dos sets abajo ante un rival que sorprendió por la consistencia con la que jugó en todo momento.

El argentino, por su parte, se mostró molesto y muy incómodo en todo momento. Incluso echó del box a su entrenador, el uruguayo Pablo Cuevas, en pleno partido.

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Pese a la recuperación de Cerúndolo en el tercer y cuarto set, en el parcial definitivo volvieron los errores no forzados del argentino, mientras que Svajda aprovechó la oportunidad de su vida para quedarse con la victoria y meterse por primera vez en su carrera en los octavos de final de un Gran Slam.

Gracias a este gran actuación en el Grand Slam parisino, Svajda se aseguró el ingreso al top 60 del ranking ATP e incluso podría seguir ascendiendo. Su próximo oponente será el italiano Flavio Cobolli (10º), que más temprano derrotó sin inconvenientes al estadounidense Learner Tien.

Cerúndolo, por su parte, desaprovechó una oportunidad inmejorable en un torneo donde quedaron eliminados todos los candidatos en su parte del cuadro.

Con información de Noticias Argentinas

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