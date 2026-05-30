PSG y Arsenal van por la gloria en la final de la Champions

Arsenal y Paris Saint-Germain se enfrentarán este sábado en Budapest por la gran final de la UEFA Champions League. El equipo inglés buscará su primer título europeo.

Deportes30/05/2026

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Arsenal de Inglaterra y Paris Saint-Germain de Francia se enfrentarán este sábado en la gran final de la UEFA Champions League.

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El partido se jugará desde las 13, hora argentina, en el Puskas Arena de Budapest, Hungría.

El encuentro contará con arbitraje del alemán Daniel Siebert, mientras que Bastian Dankert estará a cargo del VAR. En Argentina podrá verse por Fox Sports, ESPN y Disney+ Premium.

Con información de Noticias Argentinas

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