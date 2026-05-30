PSG y Arsenal van por la gloria en la final de la Champions

Arsenal de Inglaterra y Paris Saint-Germain de Francia se enfrentarán este sábado en la gran final de la UEFA Champions League.

El partido se jugará desde las 13, hora argentina, en el Puskas Arena de Budapest, Hungría.

El encuentro contará con arbitraje del alemán Daniel Siebert, mientras que Bastian Dankert estará a cargo del VAR. En Argentina podrá verse por Fox Sports, ESPN y Disney+ Premium.

Con información de Noticias Argentinas