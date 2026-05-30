Se realizaron cerca de 100 estudios en el móvil oncológico en Plaza Belgrano

En el marco de la feria de salud desarrollada en Plaza Belgrano, ubicada en Balcarce y Belgrano de la ciudad de Salta, el móvil oncológico del Ministerio de Salud Pública realizó cerca de 100 estudios preventivos entre mamografías y pruebas de Papanicolaou (PAP).

La jornada fue organizada por la Subsecretaría de Medicina Social y la Universidad Abierta de la Tercera Edad (UNATE), con el objetivo de acercar servicios de prevención y promoción de la salud a la comunidad.

Durante las actividades se realizaron 60 mamografías y 33 estudios de PAP, además de controles y actualización de esquemas de vacunación a cargo del personal del Centro de Salud N°63.

La jefa del programa de Promoción de la Salud de la Subsecretaría de Medicina Social, Belén Serpa, destacó que la propuesta busca fortalecer el acceso a estudios preventivos vinculados a la salud de la mujer, “estamos realizando una feria de salud destinada principalmente a la prevención. Además de mamografías y PAP, se trabaja en controles nutricionales, peso, talla, índice de masa corporal y promoción de hábitos saludables”.

De la feria de la Salud participaron equipos de la Dirección de Nutrición y del área de Salud Sexual y Reproductiva, quienes brindaron información y asesoramiento preventivo a la comunidad.

Por su parte, el móvil oncológico continuará recorriendo distintas localidades de la provincia. El lunes y martes estará en General Güemes y luego continuará en Cerrillos el jueves y viernes.