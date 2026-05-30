"Donar órganos es donar vida": jornada de concientización y espectáculos en Plaza 9 de Julio

La Plaza 9 de Julio será escenario este sábado de una jornada de concientización destinada a promover la donación de órganos y tejidos, una práctica que permite salvar y mejorar la calidad de vida de miles de personas en todo el país.

La convocatoria, impulsada por Trasplantados Salta, comenzará a las 9 y se extenderá hasta las 13. Además de la caminata, habrá actividades informativas y espectáculos de artistas salteños, con el objetivo de acercar a la comunidad información sobre la importancia de convertirse en donante.

Un mensaje para salvar vidas

Bajo el lema "Donar órganos es donar vida", los organizadores buscan generar conciencia sobre una decisión que puede marcar la diferencia para pacientes que esperan un trasplante.

La jornada también apunta a derribar mitos y promover el diálogo familiar sobre la donación, un tema fundamental para que más personas puedan acceder a tratamientos que les permitan recuperar su salud y calidad de vida.

Música, información y participación ciudadana

Durante la mañana habrá espectáculos en vivo y espacios para que los asistentes puedan informarse sobre la donación de órganos, tejidos y la realidad que atraviesan quienes esperan un trasplante.

En una mañana fresca en el centro salteño, la convocatoria busca reunir a familias, pacientes trasplantados, profesionales de la salud y vecinos en una actividad que pone el foco en la solidaridad y la esperanza.