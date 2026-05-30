Fiesta Grande de Sumalao: SAETA refuerza hoy los servicios y amplía frecuencias

Miles de fieles comenzarán este sábado su peregrinación al Santuario del Cristo de Sumalao y SAETA puso en marcha un operativo especial de transporte. Habrá refuerzos desde la ciudad de Salta y servicios directos desde distintos municipios del Valle de Lerma.
 
Salta30/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Con el inicio de la Fiesta Grande en honor al Cristo de Sumalao, SAETA activó este sábado un esquema especial de transporte para facilitar el traslado de peregrinos y devotos que participarán de una de las celebraciones religiosas más convocantes de la provincia.

Los colectivos partirán desde el sector del Complejo Teleférico, en la ciudad de Salta, con destino a la escuela de Sumalao. Durante la mañana las frecuencias serán de aproximadamente 47 minutos, mientras que desde las 17 se reducirán a 18 minutos y continuarán durante toda la madrugada del domingo.

La medida busca responder al importante movimiento de fieles que cada año se concentra en la zona de La Merced, donde durante todo el fin de semana se desarrollarán celebraciones religiosas, promesas y peregrinaciones.

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Servicios especiales desde Salta y el Valle de Lerma

Además del recorrido habitual desde la capital, SAETA dispuso servicios directos desde Chicoana, El Carril, Cerrillos, La Merced, Campo Quijano y Rosario de Lerma, con frecuencias especiales para facilitar el acceso al santuario.

Uno de los corredores con mayor frecuencia será el que unirá Cerrillos, La Merced y Sumalao, con salidas cada 12 minutos aproximadamente. También habrá unidades desde Rosario de Lerma con igual frecuencia.

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Qué pasará el domingo

Para la jornada central de la festividad, el domingo 31 de mayo, SAETA reforzará aún más el servicio. Entre las 5 y las 21 horas las frecuencias hacia Sumalao serán de apenas cuatro minutos para responder a la masiva concurrencia esperada.

La empresa informó además que todos los servicios especiales tendrán una tarifa única de $1.450, independientemente del recorrido utilizado.

Tras la celebración principal, los refuerzos continuarán durante las misas de acción de gracias programadas para el lunes, martes y miércoles, garantizando el traslado de los fieles que participen de las últimas actividades religiosas.

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Ivana Chañi
Salta31/05/2026
La suspensión regirá desde la cero hora del lunes 1 de junio y afectará la franja entre las 23.30 y las 5.30. Las líneas interurbanas pasarán por el centro sólo hasta las 22 y las urbanas hasta las 22.30.
 
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