El Gobierno deposita hoy los haberes de mayo para la administración pública

Los trabajadores estatales de Salta cobran hoy los haberes correspondientes a mayo de 2026. El depósito alcanza a agentes de salud, seguridad, educación, administración centralizada, descentralizada y al resto de la Administración Pública Provincial.

Según informó el Ministerio de Economía y Servicios Públicos, este sábado 30 de mayo también se acredita la Compensación Transitoria Docente, un dato clave para el sector educativo en el cierre del mes.

Cuándo se paga el aguinaldo a estatales de Salta

El Gobierno provincial confirmó además que el Sueldo Anual Complementario, correspondiente al primer semestre del año, será depositado el martes 16 de junio.

A quiénes alcanza el cronograma de pagos

El pago incluye a todo el personal de la administración pública provincial: áreas de salud, seguridad, educación, organismos centralizados, descentralizados y demás dependencias estatales.

Con este cronograma, la Provincia completa el pago salarial de mayo y deja definida la fecha del medio aguinaldo para mediados de junio.