Sábado gris en Salta: la máxima no superará los 16 grados y podrían registrarse lloviznas

El último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestra un comienzo de jornada marcado por las nubes y el ambiente húmedo en la capital salteña. A las 8 de la mañana, la temperatura se ubicaba en 11,4°C, con una humedad cercana al 89% y visibilidad de 15 kilómetros.

La previsión para este sábado 30 de mayo indica que el cielo permanecerá mayormente cubierto y que podrían registrarse lloviznas durante la mañana, la tarde e incluso la noche. La probabilidad de precipitaciones se mantiene entre el 10% y el 40%.

Un sábado fresco en la capital salteña

La temperatura máxima prevista para hoy ronda los 16°C, mientras que la mínima se ubicó en torno a los 11°C. El viento sopla desde el sector este con velocidades moderadas, lo que contribuye a mantener una sensación térmica fresca durante gran parte de la jornada.

En distintos sectores de la ciudad, el tránsito comenzó con ritmo habitual, aunque la presencia de nubosidad y humedad obliga a extremar precauciones al conducir durante las primeras horas del día.

Cómo seguirá el tiempo en los próximos días

El pronóstico extendido anticipa condiciones similares para el cierre del fin de semana y el inicio de la próxima semana. Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 9°C y 12°C, mientras que las máximas se mantendrán entre los 18°C y 20°C, sin cambios bruscos en las condiciones meteorológicas.

El escenario confirma el ingreso de jornadas típicamente otoñales en la provincia, con mañanas frescas, elevada humedad y períodos de nubosidad persistente.