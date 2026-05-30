Sábado gris en Salta: la máxima no superará los 16 grados y podrían registrarse lloviznas

La ciudad de Salta comenzó este sábado 30 de mayo con cielo cubierto y alta humedad. El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada fresca con probabilidad de lloviznas durante gran parte del día.
 
Salta30/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

SALTA 2026 (5)

El último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestra un comienzo de jornada marcado por las nubes y el ambiente húmedo en la capital salteña. A las 8 de la mañana, la temperatura se ubicaba en 11,4°C, con una humedad cercana al 89% y visibilidad de 15 kilómetros.

La previsión para este sábado 30 de mayo indica que el cielo permanecerá mayormente cubierto y que podrían registrarse lloviznas durante la mañana, la tarde e incluso la noche. La probabilidad de precipitaciones se mantiene entre el 10% y el 40%.

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Un sábado fresco en la capital salteña

La temperatura máxima prevista para hoy ronda los 16°C, mientras que la mínima se ubicó en torno a los 11°C. El viento sopla desde el sector este con velocidades moderadas, lo que contribuye a mantener una sensación térmica fresca durante gran parte de la jornada.

En distintos sectores de la ciudad, el tránsito comenzó con ritmo habitual, aunque la presencia de nubosidad y humedad obliga a extremar precauciones al conducir durante las primeras horas del día.

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Cómo seguirá el tiempo en los próximos días

El pronóstico extendido anticipa condiciones similares para el cierre del fin de semana y el inicio de la próxima semana. Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 9°C y 12°C, mientras que las máximas se mantendrán entre los 18°C y 20°C, sin cambios bruscos en las condiciones meteorológicas.

El escenario confirma el ingreso de jornadas típicamente otoñales en la provincia, con mañanas frescas, elevada humedad y períodos de nubosidad persistente.

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