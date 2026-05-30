Fronteras de Salta: qué pasos están habilitados y cuáles presentan demoras

Quienes tengan previsto viajar hacia Bolivia, Chile o Paraguay este fin de semana deberán consultar el estado de los pasos internacionales antes de salir. La jornada presenta condiciones normales en la mayoría de los cruces, aunque persisten algunas advertencias por clima adverso y controles fronterizos.

El principal foco de atención está en el Paso de Jama, que se encuentra habilitado en horario de invierno, de 9 a 19.15, pero con recomendaciones de circular con extrema precaución debido a la presencia de nieve, calzada resbaladiza y posibles cortes intermitentes en la alta montaña. Las temperaturas en la zona descienden hasta los 8 grados bajo cero durante la mañana.

Mientras tanto, en el norte provincial, los pasos de Aguas Blancas-Bermejo y Puerto Chalanas-Bermejo permanecen operativos, aunque se reportan demoras por controles de Gendarmería Nacional y un mayor despliegue de organismos de seguridad. La situación genera esperas especialmente durante las primeras horas del día, cuando aumenta el movimiento fronterizo.

Paso de Jama: máxima precaución por nieve y cortes

Las autoridades recomendaron informarse antes de emprender viaje hacia Chile, ya que las condiciones meteorológicas pueden modificar la operatividad del corredor internacional. La presencia de nieve y bajas temperaturas obliga a extremar los cuidados en sectores de montaña.

Por otra parte, el Paso Socompa continúa cerrado, mientras que el Paso Sico permanece habilitado únicamente para transporte de cargas entre Argentina y Chile.

Qué pasos están habilitados este sábado

Se encuentran habilitados:

El Condado - La Mamora (Bolivia) : 24 horas.

: 24 horas. Aguas Blancas - Bermejo (Bolivia) : 24 horas.

: 24 horas. Salvador Mazza - Yacuiba (Bolivia) : 24 horas.

: 24 horas. Misión La Paz - Pozo Hondo (Paraguay) : de 7 a 20 horas.

: de 7 a 20 horas. Puerto Chalanas - Bermejo (Bolivia) : de 6 a 20 horas.

: de 6 a 20 horas. Paso de Jama (Chile) : de 9 a 19.15 horas.

: de 9 a 19.15 horas. Paso Sico (Chile): habilitado solo para transporte de cargas.

Además, el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad durante toda la jornada.