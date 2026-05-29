OpenAI y Folha: el acuerdo que alerta al periodismo sobre el control de sus contenidos

Durante su columna en N&N por Aries, el especialista en comunicación digital Facundo Sagárnaga analizó el reciente acuerdo entre OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, y dos de los grupos periodísticos más importantes de Brasil: Folha y UOL.

Según explicó, el convenio permitirá que millones de usuarios de ChatGPT accedan a contenidos producidos por esos medios, en una decisión que marca un precedente para toda América Latina.

Sagárnaga recordó que apenas nueve meses atrás esos mismos grupos habían iniciado acciones judiciales contra OpenAI por el uso de contenidos periodísticos sin autorización. Sin embargo, ahora ambas partes alcanzaron un acuerdo cuyos detalles económicos no fueron difundidos públicamente.

Para el especialista, uno de los principales interrogantes pasa por el valor que tendrán los contenidos periodísticos en un escenario cada vez más dominado por plataformas de inteligencia artificial.

“Antes el periodismo perdió el control de las audiencias con las redes sociales; ahora podría perder el control de sus contenidos”, advirtió.

Además, planteó que la incorporación de inteligencia artificial en las redacciones no siempre está vinculada a una mejora de la calidad periodística, sino muchas veces a procesos de aceleración productiva, reducción de costos y precarización laboral.

Sagárnaga sostuvo que el desafío para periodistas, comunicadores y trabajadores del conocimiento pasa por identificar qué aspectos de su tarea siguen siendo irremplazables frente al avance de las nuevas tecnologías.