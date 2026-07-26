Vacunación de mascotas: dónde aplicarán dosis gratuitas desde este lunes

El área de Bienestar Animal de la Municipalidad inicia este lunes una nueva etapa de la campaña gratuita de vacunación antirrábica orientada a los vecinos de la zona este. La atención se brindará por estricto orden de llegada y se extenderá hasta el viernes. Para garantizar la seguridad del personal y de la comunidad, se solicita concurrir con las mascotas provistas de correa y bozal.

La actividad arranca este lunes en el centro vecinal de barrio Municipal (Pje. Juan de la Zerda esquina Tolombón). El martes la atención se trasladará a la plazoleta Independencia, ubicada sobre la avenida del mismo nombre entre Federico Arias G. y San Felipe Santiago.

A partir del miércoles, las tareas se concentrarán en Villa María Esther: primero en el centro vecinal de calle Las Bumbunas; el jueves en el Club Atlético Salta (San Felipe y Santiago esquina Tavella); y el viernes concluirán en la plazoleta del barrio, sobre López y Tavella.