Argentina prepara el lanzamiento de un nuevo satélite para vigilar el Mar Argentino

La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) avanza con la misión SABIA-Mar, un satélite de observación de la Tierra que ya se encuentra en la fase final de integración y pruebas en las instalaciones de INVAP, en Bariloche. Su lanzamiento está previsto para abril o mayo de 2027 y marcará un nuevo paso para el desarrollo espacial argentino, con tecnología destinada al monitoreo del Mar Argentino y sus recursos.

El satélite contará con cámaras de alta precisión capaces de medir el color del océano para analizar la productividad marina, la calidad del agua, la concentración de fitoplancton y detectar fenómenos como la marea roja. Además, incorporará una cámara nocturna que permitirá identificar embarcaciones, incluso aquellas que operen con sus sistemas de identificación apagados, convirtiéndose en una herramienta clave para reforzar la vigilancia de la Zona Económica Exclusiva y colaborar en la lucha contra la pesca ilegal.

La misión también representa un importante avance tecnológico para el país. Gran parte de sus componentes, como la computadora de vuelo, el módulo de potencia y un receptor de posicionamiento satelital, fueron desarrollados en Argentina. Una vez en órbita, SABIA-Mar realizará unas 14 vueltas diarias alrededor de la Tierra y pasará hasta seis veces por día sobre el Mar Argentino, generando información estratégica para la investigación científica, la gestión ambiental y el desarrollo productivo nacional.