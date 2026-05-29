Güemes buscará ingresar al Guinness con el quesillo más grande del mundo

General Güemes se prepara para un desafío que combina gastronomía, identidad y tradición. La ciudad buscará ingresar al Libro Guinness de los Récords con la elaboración del quesillo más grande del mundo, una propuesta prevista para el próximo 10 de noviembre.

La iniciativa fue impulsada por los emprendedores Claudio Díaz y Lorena Corbelli, productores de quesillos de la localidad, quienes presentaron el proyecto ante la Dirección de Cultura municipal para intentar superar la marca vigente registrada en Oaxaca, México.

Durante su columna de cultura en N&N por Aries, la periodista Andrea Sztychmasjter explicó que el objetivo es alcanzar un quesillo de 700 kilos, superando así el récord logrado en 2024 por la localidad mexicana.

El proyecto ya se encuentra en marcha y contempla un importante trabajo previo. Según detalló, para alcanzar ese peso se necesitarán aproximadamente 7.000 litros de leche fresca, además de cumplir estrictos requisitos exigidos por la organización Guinness para validar la marca.

Uno de los aspectos destacados de la propuesta es la participación de alumnos de sexto grado de escuelas de General Güemes, quienes recibirán capacitaciones y colaborarán en la elaboración del producto junto a los emprendedores locales.

La iniciativa busca además poner en valor la gastronomía ancestral y los saberes transmitidos de generación en generación alrededor de uno de los productos más representativos de la cocina regional.