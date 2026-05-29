“Nos privó como sociedad”: García Castiella lamentó que no se haya hecho un nuevo juicio a Vera

El procurador general de Salta, Pedro García Castiella, aclaró que Santos Clemente Vera no fue declarado inocente en la causa por el crimen de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, ocurrido en 2011 en la Quebrada de San Lorenzo.

En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, el jefe de los fiscales pidió “manejar la terminología con cuidado” al hablar del caso.

Según explicó, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no revisó la responsabilidad penal de Vera, sino que advirtió un error procesal vinculado al procedimiento aplicado. Esa decisión obligaba a realizar un nuevo juicio.

Sin embargo, esa instancia no se concretó. García Castiella señaló que finalmente se dictó un sobreseimiento por el paso del tiempo, lo que cerró la posibilidad de volver a juzgarlo.

“Nos priva a nosotros como sociedad y al mismo Santos Clemente Vera de haber podido acreditar su inocencia”, sostuvo.

El procurador remarcó que Vera ya no puede ser perseguido penalmente por el Estado, porque su situación quedó firme y constituye cosa juzgada.

“A Vera ya no se lo puede tocar de ninguna manera”, afirmó.

Para García Castiella, esa diferencia es clave: una cosa es no poder ser juzgado nuevamente y otra distinta es contar con una inocencia acreditada.